7. Februar 2019, 22:08 Uhr Schäftlarn Mann schläft in S-Bahn ein und prellt Taxizeche

Erst ist ein 61-jähriger Schäftlarner in der Nacht auf Donnerstag ungewollt mit der S-Bahn zu weit gefahren, dann hat er versucht, die Zeche für die Taxifahrt zurück zu prellen. Die Odyssee endete jedoch bei der Polizei in Wolfratshausen, wo die Beamten ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Zurück ging es für den Mann letztlich wieder per Zug: Die Polizei geleitete ihn noch bis zum Bahnhof.

Wie die Beamten mitteilen, wollte der Mann ursprünglich in Hohenschäftlarn aussteigen. Doch die Tür der S-Bahn war angeblich defekt. Ihn habe daraufhin der Schlaf übermannt und er sei so unwillentlich bis Wolfratshausen gefahren. Am Bahnhof verwechselte der Schäftlarner dann einen Mann mit Warnweste mit einem Bahnmitarbeiter und bestellte bei ihm ein Taxi. Die Fahrt wollte er jedoch nicht bezahlen, weil er behauptete, die Bahn übernehme das. Der Taxifahrer machte mit dem Gast kehrt und übergab ihn der Polizei.