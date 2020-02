Falsche Polizisten haben eine ältere Frau in Schäftlarn seit Mitte Januar so erfolgreich umgarnt, dass sie diese nach und nach dazu brachten, große Bargeldsummen, Wertkarten über mehrere tausend Euro und zuletzt EC-Karte und Silberschmuck für Abholer vor ihrem Anwesen zu deponieren, zuletzt am vergangenen Mittwoch. Tags darauf wandte sie sich dann doch an die Polizei - und bilanzierte mit deren Hilfe einen fünfstelligen Schaden. Die Seniorin hat alles verloren - und nun sogar noch den Dispo-Kreditrahmen für die Betrüger ausgeschöpft.