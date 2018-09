13. September 2018, 22:18 Uhr Schäftlarn Autobahnzubringer wird Anfang Oktober fertig

Gute Nachrichten für Pendler im Isartal: Der Neubau des Autobahnzubringers von der Anschlussstelle Schäftlarn an der A 95 bis zum Kreisverkehr in Hohenschäftlarn wird demnächst fertiggestellt. Die Straße soll am Freitag, 5. Oktober, für den Verkehr freigegeben werden, wie Schäftlarns Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) den Gemeinderat am Mittwoch informierte.

Obwohl es Probleme beim Bau der Versickerungsanlagen gegeben habe, die erneut gesetzt werden mussten, sei "vermutlich" keine zeitliche Verzögerung zu befürchten, sagte Ruhdorfer. Nach dem aktuellen Zeitplan soll am Montag, 24. September, mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen werden. Bürgermeister Ruhdorfer hofft, dass der Belag pünktlich eintrifft. Denn momentan gebe es "Engpässe" am Markt, weil eine große Asphaltfirma in Coburg abgebrannt sei. Der neue Waldparkplatz ist hingegen noch nicht fertig. Er soll erst nach der Freigabe der Straße angelegt werden.