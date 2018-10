23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Schäftlarn Autobahnauffahrt nachts gesperrt

In den Nächten auf diesen Donnerstag, 25. Oktober, und Freitag, 26. Oktober, ist die Auffahrt auf die Autobahn A 95 an der Anschlussstelle Schäftlarn in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Sperrungen dauern nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr und sind nötig, um Fahrbahnschäden zu reparieren. Der Verkehr werde umgeleitet.