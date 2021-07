Eine 55-Jährige aus dem Landkreis München dürfte ihr Glück kaum fassen können: Sie hat am Freitagabend zunächst ihre Aktentasche in der S 7 nach Wolfratshausen liegen gelassen, als sie in Schäftlarn ausstieg. Das Besondere: In der Tasche befanden sich, wie Grünwalds Polizeichef Andreas Forster formuliert, ein "nicht unerheblicher Bargeldbetrag und wertvoller Goldschmuck", alles zusammen im Wert von rund 20 000 Euro. Das Glück der Frau: Drei Asylsuchende aus Syrien im Alter von 15, 17 und 30 Jahren fanden die Tasche und brachten sie zur Polizeiinspektion nach Grünwald. Die Beamten verständigten die Besitzerin, die ihre Tasche aus den Händen der ehrlichen Finder entgegennehmen konnte.