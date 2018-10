26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Schäftlarn A 95 nachts gesperrt

Von kommenden Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, bis Mittwoch, 31. Oktober, etwa 5 Uhr wird nach Angaben der Autobahndirektion Süd am Autobahndreieck Starnberg die Verbindung von Garmisch-Partenkirchen nach Starnberg gesperrt. Während der nächtlichen Sperrung werde der von Garmisch-Partenkirchen kommende Verkehr, der nach Starnberg fahren möchte, bereits an der Anschlussstelle Schäftlarn aus der A 95 ausgeleitet und über Neufahrn und Wangen nach Starnberg geführt. Die Sperrungen seien notwendig, um die Traggerüste an der zu erneuernden Brücke einzuheben, heißt es in der Mitteilung weiter. Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, sind witterungsbedingte Verschiebungen nicht auszuschließen.