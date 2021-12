Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Vom Sessellift aus über die weißen Hänge blicken und das Glitzern des Schnees bewundern, um dann mit Schwung die Piste hinabzugleiten - viele Menschen haben im vergangenen Winter das Gefühl von Freiheit beim Skifahren vermisst. So ging es auch Robert Schiller, stellvertretender Vorsitzender der Abteilung Ski- und Bergsport des Kirchheimer Sportclubs (KSC), und seiner Frau Christina Wiedemann. Gemeinsam mit Sportwart Ulf Warschat, Anja Sturhan und weiteren Mitgliedern des Rennteams des KSC organisieren die beiden nun für den Anfang des neuen Jahres mehrere Aktivitäten, um die Freude am Skifahren wiederzuerwecken.

Mitte Januar findet etwa am Tegernsee ein Zwergerlrennen für Kinder unter zehn Jahren statt. In zwei Durchgängen darf jeder Teilnehmer einen einfachen Riesentorlauf absolvieren. Rennerfahrung ist nicht notwendig, jeder kann antreten, wie Wiedemann betont. "Bei den ganz Kleinen dürfen noch die Eltern vorausfahren." Der Spaß stehe im Vordergrund, fügt Schiller hinzu.

Beide hoffen, dass die Pandemie nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aus Sorge vor neuen Einschränkungen gar nicht erst zu planen, sei aber keine Alternative. "Klar kann man den Kopf in den Sand stecken", sagt Schiller. "Aber man kann auch versuchen, Lösungen zu finden." Gerade für Kinder sei es wichtig, wieder an die frische Luft zu kommen, so Wiedemann. Mit dem Zwergerlrennen wolle man ihnen wieder ein Stück Normalität ermöglichen und die Begeisterung für den Skisport erneut wecken. "Skifahren war immer verwurzelt in Bayern, aber heutzutage können es nicht mehr so viele wie früher. Die zwei Jahre Pandemie haben da auch nicht geholfen", sagt Schiller. Viele Kinder hätten in dieser Zeit das Skifahren verlernt oder sich andere Hobbys gesucht.

Dass das Ehepaar mit Zuversicht auf die anstehenden Aktivitäten blickt, liegt auch am überschaubaren Risiko, wie sie sagen. Skisport findet schließlich im Freien statt und kommt ohne enge Kontakte aus. "Eigentlich läuft alles sehr pandemiegerecht ab. Trotzdem wird es uns schwer gemacht", klagt Schiller. Die Regelungen wechselten häufig, seien zudem von Land zu Land unterschiedlich. Aktuell ist Skisport in Bayern unter Einhaltung der 2-G-Regel möglich. "Aber wenn es blöd läuft, wird kurz vor einem Rennen etwas geändert."

Besonders schwierig ist laut Schiller die Organisation eines Trainingslagers für die Kinder und Jugendlichen des Rennteams. Es soll in Österreich stattfinden, bereits am 2. Januar will die Gruppe starten. Im Nachbarland gelten allerdings andere Regeln als hierzulande. "Das macht wahnsinnig viel Planung nötig", so Schiller.

Dennoch sind Wiedemann und Schiller sicher, dass der Aufwand sich lohnt. Nach dem vergangenen Winter mit vielen Einschränkungen "hungern alle danach, wieder Ski zu fahren", sagt Wiedemann. Auch Schiller hat beobachtet, wie sehr sich die Kinder über den wiederentdeckten Sport freuen: "Die strahlen wie nochmal was, wenn sie auf der Piste stehen."

Die Zeit zwischen den Jahren ist auch eine Zeit des Neuanfangs. In dieser Serie stellt die SZ einige Beispiele vor.