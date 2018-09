9. September 2018, 22:03 Uhr Sauerlach/Unterhaching Künstlerische Freiheiten

Die Künstlergruppe Feuervogel aus Sauerlach präsentiert von diesem Dienstag, 11. September, an ihre neuesten Werke in der Ausstellung "Über den Wolken und darunter". Schauplatz der Werkschau ist das Kubiz in Unterhaching. Sie kann zu den Öffnungszeiten des Kubiz sowie während der Veranstaltungen besucht werden und endet mit einer Finissage am Freitag, 28. September, die um 19 Uhr beginnt. Auch wenn laut Reinhard Mey "über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein muss", genießen die Künstlerinnen der 2005 gegründeten Gruppe Feuervogel, die Freiheit auch unter den Wolken, lassen ihre Gedanken schweifen, verlieren sich im Oben und Unten, in Formen und Farben und lassen dabei ihrer Kreativität und Individualität freien Lauf: die Welt in ihrer bunten Vielfalt.