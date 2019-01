14. Januar 2019, 21:59 Uhr Sauerlach Zwiegespräche lernen

Wie kommt man aus der Streitfalle heraus? Wie erreicht man sein Gegenüber - in der Familie, im Job? Diesen Fragen widmet sich am Donnerstag, 17. Januar, von 19.30 Uhr an Gabriele Herrmann-Braun, Heilpraktikerin für Psychotherapie, im Haus der Volkshochschule Sauerlach. Sie will die Grundsätze der "Zwiegespräche" vermitteln. Der Eintritt kostet sieben Euro; um Anmeldung wird gebeten (E-Mail info@vhs-sauerlach.de), es gibt aber auch eine Abendkasse.