Das konnte nicht gut gehen: Mit Sommerbereifung und zu schnell ist ein 45-jähriger Münchner am Donnerstag gegen 6 Uhr auf der Staatsstraße 2573 in Richtung Sauerlach unterwegs gewesen, als er in einem Waldstück auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links abkam und mit der rechten Seite seines Autos gegen einen Baum prallte. Der Fahrer kam dabei mit leichten Verletzungen davon. Ebenso sei es als Glück zu bezeichnen, dass trotz eintretenden Berufsverkehrs in diesem Moment kein Gegenverkehr geherrscht habe, schreibt die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 70 000 Euro.