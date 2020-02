Die Gemeinde Sauerlach stellt bei der Kinderbetreuung auf ein zentrales Verfahren bei der Vergabe von Betreuungsplätzen um. Eltern füllen künftig nur noch eine Anmeldung mit der gewünschten Einrichtung aus, geben diese persönlich im Rathaus ab oder werfen sie dort am 17. März ein; am 9. April schließlich werden die Eltern dann per Informationsschreiben durch die Gemeinde über die Platzvergabe auch nach Vergabekriterien informiert.

