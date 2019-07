30. Juli 2019, 21:40 Uhr Sauerlach Von Sattelzug überrollt

Eine 88-Jährige ist am Montag in Sauerlach auf dem Gelände des Tankhofs von einem Sattelzug angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gegen 16 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und schob dieses zwischen den Zapfsäulen hindurch. Zur gleichen Zeit betankte ein 51-jähriger Lastwagenfahrer seinen Sattelzug und fuhr in dem Moment los, als die 88-Jährige sich vor der Front seines Wagens befand. Die Seniorin stürzte, eines ihrer Beine und das Fahrrad wurden vom Lastwagen überrollt. Die 88-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Klinik.