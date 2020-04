Als Peter Frimmer 1978 erstmals in einer Gemeinderatssitzung saß, da war Sauerlach infolge der Gebietsreform soeben mit Arget, Lanzenhaar und Eichenhausen zur Großgemeinde verschmolzen. Der Kanzler hieß Helmut Schmidt, Nationaltrainer war Helmut Schön, und die heutige Bürgermeisterin Barbara Bogner hatte als 17-Jährige bei der Kommunalwahl noch nicht abstimmen dürfen. Derweil war Peter Frimmer auf der CSU-Liste in den Gemeinderat gewählt worden; seit 1984 gehört er diesem für die von ihm initiierte Unabhängige Bürgervereinigung (UBV) an - bis heute. Bei der jüngsten Wahl trat der 75-Jährige nicht mehr an.

Trotz der langen Zeit verspürt er keine Wehmut. Nicht nur habe es bei seiner UBV "genügend Jüngere gegeben, die in der Gemeinderat wollten". Er habe auch gemerkt, "dass ich ein bisschen müde geworden bin. Irgendwie war der Drive weg." Dass Frimmer, der 18 Jahre lang Zweiter und Dritter Bürgermeister war, nun langweilig werden könnte - "das befürchtet meine Frau", sagt er lachend. "Aber ich nicht." Schließlich gehe er regelmäßig zum Schafkopfen und Stockschießen, mache Radtouren mit seiner Frau und sei gerne zu Fuß unterwegs.

Für sein Engagement ist der Sauerlacher 2019 mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet worden. Fragt man ihn, wieso er 42 Jahre lang seine Freizeit für den Gemeinderat geopfert hat, reagiert der einstige Studiendirektor an der Landesschule für Körperbehinderte fast überrascht. "Ich bin ja hier in Sauerlach aufgewachsen und habe selbst Kinder", sagt er dann. "Deshalb wollte ich etwas in der Gemeinde bewegen."