Durch einen schweren Unfall ist ein Betrügerpärchen aufgeflogen. Ein 32-Jähriger hatte am Sonntag in Sauerlach beim Zurücksetzen eine 26-jährige Frau erfasst und zwischen seinem und einem anderen Auto eingeklemmt. Die junge Frau, die aus Neumarkt an der Oberpfalz stammt, wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme fanden Polizeibeamte heraus, dass der Mann seit Monaten immer wieder hohe Bargeldsummen einem 23-Jährigen aus dem Landkreis München gab, die dieser angeblich gewinnbringend in Goldgeschäfte anlegen wollte. Hierzu trafen sich beide an verschiedenen Orten. Bei der Übergabe am Sonntag kam es zu einem Streit und in der Folge zu dem Unglück. Die Ermittlungen dauern an.