Sauerlach:Radfahrer prallt gegen Autotür

Weil er unaufmerksam die Fahrertür öffnete, hat ein 47-jähriger Autofahrer einem Fahrradfahrer am Mittwochabend schwere Verletzungen zugefügt. Der Radler versuchte noch eine Vollbremsung, als der Autofahrer in der Kirchenstraße in Sauerlach aus seinem Wagen steigen wollte, prallte jedoch gegen die offene Tür und stürzte kopfüber auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.