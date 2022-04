Junger Mann fährt in den Grünstreifen

Ein 21-jähriger Autofahrer hat Donnerstagnacht gegen 23.45 Uhr an der Ausfahrt Sauerlach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist geradeaus in den Grünstreifen gefahren. Er war mit dem Handy beschäftigt. Ob das Herzrasen, über das der junge Mann bei der Unfallaufnahme klagte, von der Aufregung herrührte oder andere Ursachen hatte, ist nicht bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.