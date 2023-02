Eine 75-jährige Frau ist am Donnerstag an den schweren Verletzungen gestorben, die sie zwei Tage zuvor bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2573 bei Sauerlach erlitten hatte. Dort waren zwei Autos an der Abzweigung in die Holzkirchner Straße zusammengestoßen. Die Rentnerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen geborgen werden und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens, eine 45-Jährige, blieb unverletzt. Die beiden Kinder, die auf der Rückbank saßen, erlitten leichte Verletzungen.