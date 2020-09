Wegen Baumfällarbeiten wird am Samstag, 12. September, in den Gemeindegebieten von Sauerlach und Oberhaching die Staatsstraße 2368 von 7 bis maximal 18 Uhr gesperrt. Die Dietramszeller Straße kann dann zwischen der Abzweigung der Kreisstraße M 6 nach Gumpertshausen und Endlhausen nicht befahren werden. Der Verkehr wird einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Freising zufolge in beiden Fahrtrichtungen über die Staatsstraße 2070 - Altkirchen - Kreisstraße M 6 umgeleitet. Die entsprechende Umleitung wird für alle Verkehrsteilnehmer ausgeschildert. Die Zufahrt nach Holzhausen bleibt bis auf eine kurzzeitige Sperrung möglich.