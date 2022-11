Sauerlach:Verein sammelt für Hilfstransport in die Ukraine

Lebensmittel sind in der Ukraine sehr teuer geworden und die Stromversorgung in dem Land ist durch die andauernden Bombardements der russischen Streitkräfte stark eingeschränkt. "Und der Winter steht noch bevor", gibt Margarete Brunnhuber von der Sauerlacher Arbeitsgruppe des Münchner Vereins "Hilfe für die Ukraine" zu bedenken. Um die größte Not der Menschen zu mildern, soll bald ein weiterer Hilfstransport in das vom russischen Angriffskrieg geschundene Land geschickt werden. Dazu bittet der Verein um Sach- und Geldspenden. "Jeder Euro, jede Decke, jede Tafel Schokolade hilft und wir Ehrenamtlichen und unsere Kontaktleute vor Ort sorgen dafür, dass das Geld auch wirklich bei den Menschen in Not ankommt", verspricht Brunnhuber. Gesammelt werden Pakete mit Bettwäsche, warmen Decken, Winterkleidung, warmen Schuhen, haltbaren Lebensmitteln,Babynahrung und Hygieneartikel wie etwa Wundcreme, Shampoo, Schnuller und Brei, aber auch Ausrüstung wie Taschenlampen, Batterien, Powerbanks, Thermoskannen oder Schlafsäcke. Möglichkeit zur Abgabe besteht am Samstag, 10. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr in der Schmiedstrasse 5 in Sauerlach.