28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Sauerlach Twitter-Passwort vererben?

Wenn heute ein Mensch stirbt, hinterlässt er nicht nur Besitz und Bankkonten, sondern auch einen erheblichen digitalen Nachlass, nämlich passwortgeschützte Online-Accounts aller Art. Was passiert damit nach dem Tod? Erhalten die Erben Zugriff auf Facebook, Amazon, Twitter & Co.? Diese Fragen werden am Donnerstag, 15. November, von 18 bis 21 Uhr in einem VHS-Seminar mit dem Titel "Digitaler Nachlass - ein Leitfaden zur digitalen Vorsorge" beantwortet. Dozentin Marie-Theres Fimberger klärt im VHS-Haus, Bahnhofstraße 5, über Risiken und Chancen sowie Rechte und Pflichten auf. Kosten: 39 Euro.