Ein Sachschaden in Höhe von circa 80 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Altkirchen entstanden. Laut Polizei bog um 16.45 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße nach links in die Eichenhausener Straße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Lkw. Nach dem Zusammenstoß wurde ihr Wagen in den Einmündungsbereich der Eichenhausener Straße geschleudert, wo er gegen ein dort wartendes Auto prallte. Verletzt wurde niemand.