25. Februar 2019, 22:04 Uhr Sauerlach Testament und Erbschaft

Viele Menschen versäumen zu regeln, was nach ihrem Tod aus ihrem Vermögen werden soll. In einem Vortrag an der Volkshochschule Sauerlach erklärt Rechtsanwalt Walter Hylek an diesem Dienstag, 26. Februar, praxisnah und verständlich, welche Risiken eine fehlende oder fehlerhafte letztwillige Verfügung mit sich bringt. Als Alternative dazu werden vorausschauende und sinnvolle Gestaltungen der Erbfolge vorgestellt. Themen des Vortragsabends sind unter anderen die Erbengemeinschaft, das Testament, Pflichtteilsansprüche und die Absicherung des länger lebenden Ehegatten. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Teilnahme kostet sieben Euro.