Kolumne von Michael Morosow, Sauerlach

Little Joe von der Bonanza-Ranch hätte dieses Problem schlicht und einfach mit einem Lasso gelöst, aber Wurfseile gehören halt immer noch nicht zur Grundausrüstung der bayerischen Gesetzeshüter. Und eigentlich ist die Polizei grundsätzlich gar nicht gefordert, wenn aus irgendeinem Stall Pferde ausbüxen. Außer diese wollen sich ihre Hufe auf einer belebten Autobahn vertreten, wie in diesem Fall geschehen. Die beiden Rösser also waren am Donnerstag in der Früh mit zwei PS auf der Salzburger Autobahn A 8 gut eine Viertelstunde lang unterwegs. Dabei blieben sie bestimmt unter der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, was aber wohl nicht ausschlaggebend dafür war, dass gegen 6.40 Uhr einige Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf 110 wählten und von den freilaufenden Pferden auf der Autobahn berichteten.

Mehrere Streifen machten sich daraufhin auf den Weg, doch bis sie ankamen, hatten die Ausreißer bereits eine neue, viel schönere Route gewählt, flanierten auf der Landstraße Richtung Sauerlach und schlugen sich zeitweise in die Wälder. Vermutlich sind es erfahrene Ausbrecher, jedenfalls wechselten sie ständig ihren Standort, sodass zur Unterstützung ein Hubschrauber und die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München hinzugezogen wurde. Inzwischen waren die Pferde über Wälder und Wiesen in Richtung Oberhachinger Kieswerk gelaufen, was der Hubschrauberbesatzung nicht verborgen blieb. In der Nähe des Kieswerks endete schließlich der Morgenspaziergang der beiden Pferde, die sich eine Stunde zuvor still und heimlich und von ihren Besitzern unbemerkt von einem Hof in Taufkirchen davongemacht hatten. Wie es der Reiterstaffel nur gelungen ist, ohne Lasso die beiden laut Polizei "massiven" Pferde beruhigen und an die Kandare nehmen zu können? Zumal die Reiterstaffel nur in halber Besetzung im Einsatz war, das heißt, die Reiter waren vollzählig, aber ihre Pferde hatten sie nicht mitgenommen. Sie wird sicher einen Pferdeflüsterer oder eine Flüsterin in ihren Reihen haben.