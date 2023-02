Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag in der Nähe von Sauerlach drei Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Aus ungeklärten Gründen waren zwei Autos auf der Staatsstraße 2573 an der Abzweigung in die Holzkirchner Straße zusammengestoßen. Dabei wurde ein Auto nach Angaben aus Feuerwehrkreisen etwa 40 Meter weit geschleudert. Die Fahrerin, eine 45-Jährige, blieb unverletzt, die beiden Mädchen auf der Rückbank im Auto trugen dagegen leichte Verletzungen davon. Beide wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des anderen Wagens, eine 75-Jährige, musste von der Feuerwehr geborgen werden. Dazu trennten die Hilfskräfte das Dach des Kleinwagens ab. Die Frau erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Rentnerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße musste zur Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle geholt.