Das Staatliche Bauamt Freising saniert die Staatsstraße 2070 am westlichen Ortsausgang von Sauerlach. Die Fahrbahn wird am Samstag, 24. Juli, zunächst auf einer Länge von etwa 200 Metern abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Aus die-sem Grund ist die Wolfratshauser Straße, wie die Staatsstraße an dieser Stelle heißt, am 24. und 25. Juli zwischen Drosselweg und dem Ortsausgang für den Verkehr gesperrt. Im Laufe des Sonntags wird sie wieder für den Verkehr freigegeben. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt in beide Fahrtrichtungen über Lochhofen.