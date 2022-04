Von Patrik Stäbler, Sauerlach

Die zündende Idee ist Frank Noe irgendwann zwischen Reifen aufpumpen und Kette ölen gekommen. Schon seit einiger Zeit war in den Nachrichten nahezu ausschließlich von der Ukraine die Rede, vom Krieg und vom Leid der Menschen dort. Was kann ich tun, um zu helfen? Diese Frage sei in den Tagen zuvor sein ständiger Begleiter gewesen, sagt der 43-jährige Sauerlacher. Die Antwort kam ihm nun also beim Reparieren des Fahrrads seiner Frau. Das ist nämlich Frank Noes Leidenschaft, der nicht nur passionierter Radfahrer sondern auch ein begeisterter Hobby-Schrauber ist. "Und da bin ich auf die Idee gekommen, jetzt, wo der Frühling anfängt, Fahrräder zu reparieren - und damit Spenden für die Ukraine zu sammeln."

"BikeRepair4Ukraine" taufte er seine Initiative, die ursprünglich nur im kleinen Kreis gedacht war. Sprich: Für Freunde und Bekannte wollte Frank Noe zu Luftpumpe und Schraubenschlüssel greifen, Räder reparieren und im Gegenzug Spenden für die Ukraine sammeln. "Aber dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, die Sache groß aufzuziehen", sagt der Sauerlacher. Bedeutet: "Mein Ziel ist es, in ganz Deutschland möglichst viele andere Hobby-Schrauber zu animieren, sich an der Initiative zu beteiligen." Hierzu hat Frank Noe auf www.bikerepair4ukraine.com eine Homepage aufgesetzt. Dort finden Rad-Enthusiasten, die sich ihm anschließen wollen, nicht nur eine detaillierte Anleitung, wie sie ihre Reparaturfähigkeiten in den Dienst der guten Sache stellen können. Sondern darüber hinaus gibt es auf der Website auch Vorlagen für Plakate, Ankündigungsposter und das eigene Social-Media-Profil.

Mittlerweile hätten sich Nachahmer aus Freiburg, Köln und Hannover bei ihm gemeldet, erzählt Frank Noe. Er selbst hat bislang an zwei Sonntagen in seiner Garagenauffahrt jeweils mehrere Stunden lang geschraubt, geölt und gepumpt; eine dritte Aktion soll demnächst folgen. Mehr als 20 Fahrräder habe er im Zuge der Initiative repariert oder fit für den Frühling gemacht, erzählt Noe. Deren Besitzer, die währenddessen bei Kaffee und Prosecco ins Ratschen kamen, konnten hinterher als Dankeschön über die Spendenplattform Betterplace einen Betrag in beliebiger Höhe überweisen, der nun den Ukraine-Projekten von Unicef und der Aktion Deutschland Hilft zugutekommt. Mehr als 400 Euro seien bisher zusammengekommen, sagt Frank Noe. "Aber ich bin überzeugt, dass da noch mehr geht - wenn sich weitere Hobby-Schrauber der Initiative anschließen. Denn wenn das in Sauerlach funktioniert, dann funktioniert das auch in jeder anderen Gemeinde und in jedem Stadtteil."

Wer sich an der Aktion beteilige, der unterstütze die Ukraine gleich auf zweierlei Weise, betont Frank Noe. Zum einen, indem er Geld für deren notleidende Bevölkerung sammle. Zum anderen ließen sich auf diesem Wege auch mehr Menschen aufs Fahrrad bringen - und weg vom Auto, glaubt der 43-Jährige, der seit 2016 in Sauerlach lebt. "Und jeder eingesparte Liter an der Zapfsäule hilft sowohl dem Klima als auch dem Weg aus der Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland."