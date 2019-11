Nach den Nassschneefällen im vergangenen Winter mussten Waldbesitzer und Forstunternehmen dem Wald sehr viel Schadholz entnehmen. Zerzauste und lückenhafte Bestände waren die Folge. Die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen bietet daher zusammen mit dem staatlichen Privatwaldberatungsförster Olaf Rahm vom Forstrevier Sauerlach am Freitag, 29. November, eine zweistündige Schulung für die Wiederbestockung und Stabilisierung des Waldes an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Forststraße zwischen Großeichenhausen und Gumpertsham.