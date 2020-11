Geht es nach den Freien Wählern im Landkreis, sollen die Schüler im geplanten Gymnasium in Sauerlach künftig unter anderem Chinesisch lernen. Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler fordert in einem Antrag, an der neuen Schule sowohl einen wirtschaftswissenschaftlichen als auch einen sozialwissenschaftlichen Zweig einzurichten. Die Ausbildungsrichtung Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium (WWG) würde die Sprachenfolge Englisch, Spanisch und Chinesisch beinhalten, an einem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium (SWG) wäre die Reihenfolge Englisch sowie Spanisch oder Französisch.

Es gehe vor allem darum, schreiben die Freien Wähler in ihrem Antrag, eine "moderne, zukunftsgewandte Ausrichtung" für das Sauerlacher Gymnasium zu finden. Dabei sollten insbesondere die enormen Auswirkungen der Klimakrise berücksichtigt werden. Gemeinsam mit dem Bayerischen Kultusministerium sollten die Schwerpunkte Umwelt, Klima, Energie und Nachhaltigkeit in den Schulalltag eingebracht werden, dies sei bei der Ausrichtung als Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium zu erreichen.

Zudem sei es wichtig, so die Fraktion um ihren Sprecher Florian Ernstberger, neue Schwerpunkte zu setzen und das bestehende Bildungsangebot im südöstlichen Landkreis weiter auszubauen. In der näheren Umgebung fänden sich neusprachliche und mathematisch-naturwissenschaftliche wie in Unterhaching und Oberhaching sowie das musische Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und das Gymnasium Grünwald mit seinem mathematisch-technischen Schwerpunkt. Eine wirtschaftswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Ausbildung gewinne angesichts "der rasanten technologischen Entwicklungen, globalen Herausforderungen und der massiven Auswirkungen des Klimawandels" immer mehr an Bedeutung, sind die Freien Wähler überzeugt. Sauerlach mit seinem Biomasseheizwerk, der Geothermie, der nachhaltigen Landwirtschaft und großen forstwirtschaftlichen Flächen biete sich an, um jungen Menschen Wissen in Bezug auf Energiewende und Nachhaltigkeit zu vermitteln.