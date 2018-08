17. August 2018, 21:52 Uhr Sauerlach Schreyer kommt

Als Teil des Wahlkampfes besucht Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) aktuell mehrere Wochenmärkte in der Region. Am Donnerstag, 23. August, wird die Stimmkreisabgeordnete den Markt in Sauerlach besuchen und dort von 9 bis 11 Uhr anzutreffen sein, um mit Wählern in Austausch und Diskussion zu kommen. Der Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr auf dem Bahnhofsplatz statt. Die angebotenen Waren stammen meist aus regionalem Anbau.