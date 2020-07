Zu einem handfesten Gerangel nach Blockade des Gleisbereiches ist es am Donnerstag gegen 22.10 Uhr am Bahnsteig des S-Bahn-Haltepunktes Sauerlach gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei ließ ein Betrunkener seine Beine in den Gleisbereich hängen und verhinderte so das Abfahren einer S-Bahn. Als mehrere Reisende ihn aufforderten, endlich aufzustehen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten. Der 22-Jährige versuchte, mit einem Stein nach dem Mann zu schlagen. Ein 16-Jähriger aus Holzkirchen wollte schlichten und wurde dabei von dem Betrunkenen ins Gesicht geschlagen. Schließlich schaffte es ein 17-jähriger Münchner, den 22-Jährigen zu Boden zu bringen und dort bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Schläger hatte einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille und wurde wegen seiner psychischen Verfassung in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.