Die Gemeinde Sauerlach wird für ihre Grundschule und die Kindergärten mobile Luftreinigungsgeräte anschaffen. In einer außerordentlichen Sitzung hat der Gemeinderat mit zehn zu sieben Stimmen entschieden, alle Räume mit sogenannten raumlufttechnischen Anlagen auszustatten, um die Virenlast in den Klassenzimmern und Betreuungsräumen zu senken. Die Kosten für die etwa 100 Geräte betragen insgesamt 350 000 Euro, die Gemeinde hofft aber auf finanzielle Fördermittel durch den Freistaat.

Allein 50 Luftreinigungsgeräte werden für die Grundschule angeschafft. Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) sagte, dass die hohe Zahl aufgrund der Größe der Klassenzimmer notwendig sei. "Die meisten Klassenzimmer sind größer als 60 Quadratmeter, das heißt, wir müssen jeweils zwei Anlagen pro Raum anschaffen", so die Rathauschefin. Ein Nachteil bestehe allerdings darin, so Bogner, dass lediglich ein Luftreinigungsgerät förderfähig sei. "Wir gehen davon aus, dass wir 27 bis 30 Prozent der Anschaffungskosten erstattet bekommen." Wann die ersten Geräte geliefert werden können, stehe aber in den Sternen, sagte Bogner, die selbst gegen den Ankauf gestimmt hat. Werden alle 100 Luftreiniger auf einmal angeschafft, muss die Gemeinde den Auftrag europaweit ausschreiben, erfolgt die Anschaffung für die Grundschule und die Kindergärten getrennt, reicht eine nationale Ausschreibung.