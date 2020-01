Die gesetzliche Erbfolge kann oft zu Konflikten in Familien führen, wenn der Verstorbene nichts geregelt hat. Am Dienstag, 14. Januar, lädt die Volkshochschule Sauerlach zu einem Vortrag mit dem Titel "Erben und vererben", bei dem es auch um das sogenannte Berliner Testament gehen soll. Beginn ist um 19.30 Uhr im VHS-Haus an der Bahnhofstraße 5. Der Eintritt kostet sieben Euro.