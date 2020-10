Eine Frau und zwei Männer haben in einem Supermarkt in Sauerlach eine 39-jährige Münchnerin mit fremdenfeindlichen Schmähungen beleidigt und zudem gewalttätig attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau, die aus Jordanien stammt und in der Hotelbranche arbeitet, am Mittwoch beim Einkaufen, als ihr zunächst von einer anderen Kundin Beleidigungen an den Kopf geworfen wurden. Als sie diese zur Rede stellte, wurde sie von zwei Begleitern der Frau ebenfalls mit Ausdrücken wie "dreckige Asylantin" und "Ausländerpack" beschimpft. Einer der Männer warf zudem Klebeband nach ihr und traf sie im Bauch. Als sich die beiden Männer ihr bedrohlich näherten, zog die 39-Jährige ein Tierabwehrspray aus ihrer Tasche, zielte auf die Männer, löste das Spray aber nicht aus. Daraufhin wichen beide zurück. Eine Kassiererin griff schließlich ein, worauf die drei Unbekannten den Einkaufsmarkt verließen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Auffällig ist die etwa 20 Jahre alte und 1,70 Meter große Frau. Sie trug einen Schlauch in der Nase.