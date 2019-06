17. Juni 2019, 20:58 Uhr Sauerlach Radler stürzen nach Fahrfehlern

Auf Fahrfehler sind zwei Radlerunfälle zurückzuführen, die sich am Freitag in Sauerlach ereignet haben. Am Vormittag krachte es an der Ecke Rudolf-Diesel-Ring/Daimlerstraße, nachdem laut Polizei eine 16-jährige Schülerin verbotswidrig vom linksseitigen Gehweg in den Einmündungsbereich der Daimlerstraße eingefahren war und dabei eine 55-jährige Radfahrerin aus Sauerlach übersehen hatte. Nach der Kollision stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Abends dann kam es auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2573 zwischen Sauerlach und Lochhofen zu einem Zusammenstoß zweier Radler. Wie die Polizei meldet, kam ein 19-jähriger Student mit seinem Mountainbike offensichtlich so weit auf die Gegenspur, dass ein entgegenkommender Rennradfahrer, ein 51-Jähriger aus Hohenbrunn, nicht mehr ausweichen konnte und beide Fahrräder zusammenstießen. Der Radweg mache an der Stelle eine leichte Linkskurve, die obendrein durch eine Gebüsch verdeckt werde, weshalb sich die Radfahrer offensichtlich nicht gesehen hätten, heißt es im Polizeibericht. Prinzipiell dürfe der Radweg aber in beide Richtungen befahren werden. Der Rennradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, weshalb gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren eingeleitet werde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.