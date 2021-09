Bei einem Zusammenstoß mit einem Radlader ist am Montagnachmittag ein zwölfjähriger Fahrradfahrer in Sauerlach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, radelte der Junge am Montag gegen 14.40 Uhr auf dem Gehweg der Wolfratshausener Straße, als zeitgleich ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als

Führer eines Radladers aus dem angrenzenden Friedhof fuhr. Es kam es zur Kollision, der Zwölfjährige stürzte. Der verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.