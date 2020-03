Seit nunmehr 42 Jahren gehört Peter Frimmer dem Gemeinderat an, doch eine solche Sitzung wie die jüngste hat auch der Abgeordnete der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) noch nie erlebt. Um 19.12 Uhr eröffnete Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) offiziell das Treffen - nur um es zwei Sätze später wieder zu beenden. Der Grund: In Zeiten der Corona-Pandemie hatten sich bloß neun der 20 Gemeinderäte eingefunden, womit dem Gremium genau ein Mitglied fehlte, um beschlussfähig zu sein. In der Folge musste die soeben eröffnete Sitzung sofort nach dem Start wieder geschlossen werden - auch für Urgestein Peter Frimmer eine Premiere in all den Jahrzehnten.

Zuvor hatten sich die Anwesenden noch eine Viertelstunde lang bemüht, einen weiteren Kollegen aufzutreiben. Erst rief Axel Horn (Grüne) bei Markus Hoffmann (CSU) an, kurz darauf telefonierte Paul Fröhlich (CSU) mit Rupert Feistbauer (UBV). Doch beides blieb ohne Erfolg, und so beendete die Bürgermeisterin die Sitzung um 19.14 Uhr - ohne dass auch nur einer der sieben Tagesordnungspunkte behandelt worden wäre. "Wir haben viele Gemeinderäte mit Angehörigen, die nicht hundertprozentig auf der Höhe sind", kommentierte Bogner die Absenzen. "Einige sind auch selbst gesundheitlich betroffen oder Lebensmittelhersteller." Sie alle wollten in der jetzigen außergewöhnlichen Situation offenbar kein Risiko eingehen - obschon im Sitzungssaal darauf geachtet wurde, dass alle Abgeordneten einen Sicherheitsabstand einhalten.

Immerhin bekamen die Anwesenden - nach der Sitzung - noch von Geschäftsleiter Norbert Hohenleitner geschildert, wie das Coronavirus die Gemeinde derzeit umtreibt. So seien alle Rathausmitarbeiter in zwei Gruppen aufgeteilt worden, von denen sich jeweils eine im Homeoffice befinde. Auf einem Parkplatz zwischen Lanzenhaar und Sauerlach habe man ein Zelt des Burschenvereins aufgebaut, das nun als Teststation diene, berichtete Hohenleitner. Am Dienstag seien die ersten Patienten untersucht worden; zuständig dafür seien die beiden Hausarztpraxen am Ort. Ein großes Problem sei es aktuell, die nötige Schutzausrüstung zu bekommen, ergänzte die Bürgermeisterin. "Die Ärzte rufen bei uns an, weil sie dringend Mundschutze brauchen. Und auch vom Seniorenheim ist ein Hilferuf gekommen. Die haben keine Ausrüstung und keinen Mundschutz."

Hinsichtlich der verhinderten Gemeinderatssitzung kündigte die Rathauschefin an, in den nächsten Wochen einen Ferienausschuss einzuberufen. In diesem verkleinerten Gremium wolle man dann Entscheidungen treffen, "die wir jetzt noch beschließen sollten", so Bogner. Sie hatte in der Sitzung unter anderem den Bebauungsplan Schelcherweg voranbringen wollen sowie die Ortsgestaltungssatzung, "die wir jetzt schon lange mit uns herumtragen". Zwar ist im April noch ein weiteres Treffen geplant, bevor sich im Mai der eben erst neu gewählte Gemeinderat konstituiert.

Doch auch ob diese Sitzung stattfinden kann, ist nach Aussage von Bürgermeisterin Bogner wegen der Corona-Krise ungewiss. Für Peter Frimmer könnte das Zwei-Minuten-Treffen also die letzte Gemeinderatssitzung in seiner langen kommunalpolitischen Karriere gewesen sein. Jedoch kündigte Barbara Bogner immerhin an, dass die scheidenden Gemeinderäte nicht sang- und klanglos aufhören werden. Sie würden in jedem Fall noch offiziell verabschiedet.