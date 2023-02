Sauerlach:Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Zwei Frauen in dem nach dem Frontalzusammenstoß völlig demolierten Wagen brachte der Rettungsdienst in eine Klinik.

Ein Pkw gerät am Montagvormittag an der Ortseinfahrt von Sauerlach auf die Gegenfahrbahn und prallt auf einen Laster.

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße von Arget nach Sauerlach ist es am Montag kurz nach 11 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Pkw völlig demoliert und drei Personen verletzt worden sind. Zwei mussten mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 34-jährige Frau erlitt einen Milz-Leber-Riss und einen Becken- und Beinbruch. Das Unglück ereignete sich laut Polizei, als die 34-Jährige aus der Schweiz, die eine 28-Jährige neben sich auf dem Beifahrersitz hatte, mit ihrem Auto kurz vor dem Ortseingang aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, an dessen Steuer ein 36-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Ebersberg saß. Der Pkw kam daraufhin im Acker zum Stehen während der Lkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst abtransportiert. Der Lkw-Fahrer wurde am Unfallort versorgt. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Lkw wurde schwer beschädigt. Herumfliegende Autoteile trafen einen weiteren Wagen, der hinter dem Lkw gefahren war. Die Staatsstraße war etwa sechs Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.