Als Barbara Bogner kürzlich zur Kandidatin der Unabhängigen Bürgervereinigung für die Bürgermeisterwahl in Sauerlach nominiert wurde, machte sich die Amtsinhaberin in ihrer Rede für eine Aufstockung des Parkdecks am S-Bahnhof stark. Dies sei für das Ortszentrum "auf alle Fälle nötig", sagte sie. Nun wird sich der Gemeinderat womöglich noch heuer mit dem Thema beschäftigen - aber nicht auf Initiative Bogners, sondern auf Antrag der CSU. Die regt nicht nur die Aufstockung des Parkdecks um eine dritte Ebene an, sondern auch deren Überdachung.

"Genau das Gleiche habe ich bei meiner Nominierungsrede vorgeschlagen", sagt Bogner. "Da hat von der CSU offenbar einer mitgeschrieben." Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass der Gemeinderat bei der Parkdeck-Aufstockung "relativ einer Meinung" sein werde. So verweisen Bogner und die CSU unisono auf die "angespannte Parksituation" im Ortszentrum. Das Parkdeck sei "an sehr vielen Tagen im Jahr voll", so die Rathauschefin. Gleiches gelte auch für die Parkplätze an der Sommerstraße. Zudem solle das Parkdeck künftig überdacht werden, nachdem die Gemeinde den Bodenbelag der obersten Ebene in den vergangenen Jahren mehrfach hatte sanieren müssen. Im Zuge der Bauarbeiten könne man auf dem neuen Dach auch noch eine Fotovoltaikanlage errichten, schlägt die CSU in ihrem Antrag vor.

Das Parkdeck am Bahnhof war vor knapp 20 Jahren in Sauerlach sehr umstritten. Es sollte ursprünglich von Anfang an mit drei Ebenen errichtet werden. Unter dem Druck eines unter anderem vom Bund Naturschutz und der Agenda 21 getragenen Bürgerbegehrens, das eine noch niedrigere Anlage forderte, verzichtete die damalige CSU-Gemeinderatsmehrheit aber auf das oberste Geschoss. In einem Bürgerentscheid setzte sich der abgespeckte Entwurf des Gemeinderats 2001 durch. Beim Bau des Parkdecks wurde das Fundament so angelegt, dass eine Aufstockung möglich ist.