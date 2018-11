21. November 2018, 22:07 Uhr Sauerlach Nikolaus-Dult

Seit fast 40 Jahren begeistert die Nikolaus-Dult in Sauerlach in der Vorweihnachtszeit Tausende Kunden. 92 Aussteller präsentieren auch heuer wieder, was Handwerk ausmacht. Das bunte Angebot reicht von Textildesign aller Art, Accessoires aus Leder und Filz, Keramik, Schmuck, Spielzeug, Malerei und Grafik bis zu Gebrauchsgegenständen für Wohnung, Haus und Garten, Skulpturen aus Holz und Metall bis hin zum freien Kunstobjekt. Die Fachausstellung für Handwerk und Kunsthandwerk, wie die Nikolaus-Dult offiziell heißt, findet am kommenden Wochenende im Kultur- und Sportzentrum, Am Otterloher Feld, in Sauerlach statt. Sie ist von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. November, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.