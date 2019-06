27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sauerlach Niedrige Pegel

Grüne im Sauerlacher Gemeinderat warnen vor Wassermangel

25. Juni: sehr niedrig. 24. Juni: sehr niedrig. 23. Juni: sehr niedrig. Diese Grundwasserstände für die Station Sauerlach kennzeichnen die vergangenen Tage, wie man dem Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern im Internet entnehmen kann. So werde es auch langfristig aussehen, befürchten die Grünen im Gemeinderat Sauerlach. Zwar gehe bisher insgesamt der Grundwasserstand noch sehr oft hoch und runter, doch das werde nicht so bleiben, warnt Grünen-Gemeinderat Axel Horn. Er fragte daher jüngst im Gemeinderat nach den aktuellen Pegelständen der Trinkwasserbrunnen und erhielt am Mittwochabend in der Sitzung die genannten Daten. Damit wolle er auf ein Problem aufmerksam machen, das langfristig entstehen könnte, wenn man nichts dagegen tue, sagte Horn. Um was zu tun? "Den Klimawandel stoppen", sagt Horn. Dazu beitragen könne jeder Bürger, indem er mit Wasser nicht verschwenderisch umgehe. Auch die Stadt München müsse begreifen, dass es im Oberland nicht unbegrenzte Wassermengen für die Stadt gebe.