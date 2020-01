Alle zwei Jahre studieren die Mitglieder der Argeter Blaskapelle über die Wintermonate ein neues, abwechslungsreiches Musikprogramm für das anstehende Neujahrskonzert ein. Am Samstag, 11. Januar, ist es wieder soweit. Von 20 Uhr an werden die Bläser in der Sauerlacher Mehrzweckhalle vor Publikum das Ergebnis ihrer Übungen präsentieren. "Die Musikvielfalt garantiert einen schwungvollen und heiteren Start in das Jahr 2020", versprechen die Veranstalter. Einlass ist bereits zwei Stunden vor Konzertbeginn, es werden Snacks und Getränke angeboten. Eintrittskarten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet zehn Euro.