5. August 2018, 22:03 Uhr Sauerlach Neues VHS-Programm

Das neue Herbst-Winter-Programm der Volkshochschule Sauerlach ist online. Auf der Homepage der VHS (www.vhs-sauerlach.de) können alle Kurse und Seminare eingesehen und bereits gebucht werden. Die Volkshochschule wirbt mit einem abwechslungsreichen Programm von "A wie Amische Mennoniten im Umkreis von Sauerlach" bis "Z wie zu Gast beim Bayerischen Rundfunk". Das Spezialthema des neuen Programms ist die Digitalisierung mit Angeboten etwa zur digitalen Landwirtschaft, der Bodyscan-Faszination oder Tablet-Art. Das gedruckte VHS-Programm wird in der Zeit von 6. bis 9. September an alle Sauerlacher Haushalte verteilt. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist in den Ferien geschlossen und öffnet wieder am 10. September.