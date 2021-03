Von Angela Boschert

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, Rauchsäulen steigen empor, Sirenen heulen, Feuerwehren eilen heran. Der verheerende Brand des Alten Rathauses am Morgen des 15. Januar ist vielen Sauerlachern noch in Erinnerung. Er löschte nicht nur das Leben des ortsbekannten Künstlers Maximilian Seitz aus, er vernichtete auch einen Großteil des aus dem Jahr 1876 stammenden Gebäudes. Die Brandursache ist unklar, doch kann das denkmalgeschützte Gebäude durch Sanierung erhalten werden. Unklar ist, wie es für die Musikschule weitergeht, die dort einmal Räume nutzte.

In diesem Zusammenhang fiel die Entscheidung, dass zukünftig allein die Verwaltung ins Alte Rathaus zurückkehren wird. Sie brauche mehr Büroräume, weil die Gemeinde ständig wächst, sagt Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung Sauerlach UBV). Für die Musikschule Sauerlach-Brunnthal ist dann kein Platz mehr. Das hat Bogner der Musikschule bereits bedauernd, aber unmissverständlich mitgeteilt. An einer Ersatzlösung wird gearbeitet. Möglicherweise entscheidet der Gemeinderat schon an diesem Dienstagabend darüber. Worüber genau, sagte Bogner auf Anfrage nicht. Sie wolle keineswegs dem Sachvortrag vor der Sitzung des Gemeinderates vorgreifen.

Schwierige Lage

Für die Musikschule ist die Situation jetzt wirklich schwierig. Gerade während der Corona-Zeit wurden die zwei je 80 Quadratmeter großen Räume im Rathaus am häufigsten genutzt, weil dort Bläser, Ensembles und Kindergruppen unter Einhaltung der Hygieneregeln spielen konnten, wie Bernhard Lederer, der Vorsitzende des Trägervereins der Musikschule, sagt. Dass seine Parteikollegin Bogner jüngst äußerte, es sei für Mitarbeiter im Alten Rathaus oft ein Problem gewesen, wenn über den Büros 30 kleine Kinder stampften oder Trompete spielten, überrascht ihn: "Bei uns sind noch nie Beschwerden von der Gemeindeverwaltung angekommen, dass die Kinder stören würden. Wir haben das als harmonisches Miteinander empfunden." Es könne natürlich sein, dass der Musikunterricht schon mal gestört habe, räumt Gemeinderat Lederer ein.

Detailansicht öffnen Die Musikschule steht vor einem Neuanfang. (Foto: Sebastian Gabriel)

Doch was nun? Musikschulleiterin Bettina Fuchs hatte überlegt, ob die Musikschule interimsweise im Rathaus bleiben und später im neuen Gymnasium einen Raum erhalten könnte. Dem hat Bogner eine Absage erteilt. Aktuell wird im Forsthaus unterrichtet sowie in der Grundschule, in der Pfarrgemeinde und in der Mehrzweckhalle. Doch: "Wenn die Gemeinde wächst, gibt es auch bei uns mehr Schüler und es kann doch nicht sein, dass die Musikschule dann eingeschrumpft wird", sagt Fuchs. Man habe nach dem Brand enorme Unterstützung von Gemeinde und Bürgern erhalten. Spenden für Ersatz der zerstörten Instrumente fließen aus vielerlei Taschen und Schüler gestalten ein Benefizkonzert. Für diese "Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität" bedankt sich auch Lederer und sagt: "Die Bevölkerung steht zu uns."

Dauerhafte Perspektive

Das spürt auch Bogner - und sie ist sich der Bedeutung der Musikschule und ihrer eigenen Verantwortung bewusst. Räume im Gewerbegebiet sieht sie nur als Notlösung, denn die lägen wenig familienfreundlich. Die Kinder könnten dort nicht eigenständig hinradeln. Zudem droht, dass sich umliegende Büros über Lärm beklagen. Lederer verweist auf den Beschluss des Bauausschusses, dass Ersatzräumlichkeiten gefunden werden sollen.

Gäbe es keinen Ersatz, "wäre das für uns eine Katastrophe". Die Musikschule brauche eine dauerhafte Perspektive, vor allem für normalen Betrieb. "Es kann nicht sein, dass letztlich wir bestraft werden für dieses furchtbare Unglück", appelliert er und hofft auf eine Lösung vor Ort, denn der Großteil der Schüler sei aus Sauerlach. Nun hat es der Gemeinderat in der Hand.

"Wir spielen für die Wiederbeschaffung unserer Instrumente!" Benefizkonzert der Schüler, Samstag, 27. März, 18 Uhr, im Livestream. Tickets für zehn Euro unter streemy.de/concerts/2-benefizkonzert-schuelerinnen-spielen-fuer-die-musikschule/.