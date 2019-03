29. März 2019, 21:54 Uhr Sauerlach Mütter des Grundgesetzes

Als mit der Revolution von 1918 Frauen das aktive und passive Wahlrecht bekamen, zogen erstmals auch weibliche Abgeordnete ins bayerische Parlament ein. Insgesamt 19 Frauen haben während der 14 Jahre der Weimarer Republik den Sprung in das Hohe Haus geschafft. Um sich in der Männerdomäne Politik zu behaupten, mussten die mutigen Vorkämpferinnen damals schon großes Stehvermögen beweisen und sich manchmal auch unorthodox zu helfen wissen, etwa mit parteiübergreifender Frauensolidarität. Am Donnerstag, 11. April, lädt die Volkshochschule Sauerlach und Kulturwissenschaftlerin Karin Sommer zu einer inszenierten Lesung über dieses spannende Kapitel der Frauengeschichte ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Sauerlacher Rathaus. Begleitend dazu ist von Montag, 1. April, bis Freitag, 12. April, die Ausstellung "Die Mütter des Grundgesetzes" im VHS-Haus und im Rathaus zu sehen. Sowohl Lesung als auch Ausstellung sind kostenlos.