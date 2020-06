Am geplanten Mobilfunkmasten in Kleineichenhausen scheiden sich die Geister. Nachdem eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben der Telekom mobil gemacht hat, melden sich nun auch die Befürworter zu Wort. Im Rathaus seien Unterschriften von Bürgern eingegangen, die sich für die Errichtung des Sendemasten aussprechen, berichtete Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung im Sauerlacher Gemeinderat. Sie seien zahlenmäßig aber nur ein Bruchteil der gut 250 Unterschriften der Gegner, die je zur Hälfte aus Kleineichenhausen und Endlhausen stammten. Zwischen diesen zwei Orten will die Telekom den 40 Meter hohen Mobilfunkmasten auf einer Waldlichtung bauen, um den ländlichen Raum mit LTE zu versorgen, wie ein Konzernsprecher mitteilte. Ein Vertrag mit dem Grundstückseigner soll bereits unterzeichnet sein.

Gegen dieses Vorhaben wehrt sich die Bürgerinitiative Ortsteile Sauerlach-West. Deren Mitglieder treibe vor allem die Angst um, dass der Sendemast mit Antennen für den neuen Mobilfunkstandard 5G aufgerüstet werde, sagte Bogner. In einem Brief ans Rathaus warnen die Gegner vor "weitreichenden Folgen für die Gesundheit" sowie einem Wertverlust ihrer Grundstücke und Immobilien. Infolge eines CSU-Antrags hat der Gemeinderat nun beschlossen, eine Ortsteil-Bürgerversammlung zum geplanten Mobilfunkmasten abzuhalten - sobald die Corona-Einschränkungen dies zulassen. Zu der Veranstaltung sollen unabhängige Experten eingeladen werden, die Bürgerfragen beantworten. Prinzipiell handelt es sich bei einem Sendemasten um ein privilegiertes Bauvorhaben, dem der Gemeinderat in der Regel zustimmen muss. Theoretisch könne das Rathaus die "Grunddienstbarkeit" verweigern, sagte Bogner, also die Erschließung etwa mit Strom. Sollte dies aber auch über Privatgrund möglich sein und der Inhaber dem zustimmen, dann wären der Gemeinde die Hände gebunden, so Bogner.