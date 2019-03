14. März 2019, 21:58 Uhr Sauerlach Mit dem Fahrrad durch Kuba

Ein Land zwischen Prunk und Verfall - das ist Kuba. Touristen verzaubert es mit seinem morbiden Charme und seinen freundlichen Menschen und mancherorts scheint es, als ob die Zeit stehen geblieben ist, wenn alte Oldtimer über das Kopfsteinpflaster fahren und kubanische Cowboys über ihre Tabakfelder reiten. Sandra Böhm fuhr mit dem Fahrrad durch die ursprüngliche Mitte Kubas, lernte viel über Krokodile und die Revolution in den 1960er Jahren. Am Dienstag, 19. März, 19.30 Uhr, nimmt sie im VHS-Haus, Bahnhofstraße 5, Interessenten mit auf die Reise. Der Eintritt kostet sieben Euro. Es gibt eine Abendkasse, aber eine Anmeldung unter Telefon 08104/ 66 80 95 oder an info@vhs-sauerlach.de ist erwünscht.