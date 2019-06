2. Juni 2019, 21:48 Uhr Sauerlach Mit Büchler diskutieren

Wie kann Verkehr so gestaltet werden, dass alle bequem und klimafreundlich an ihr Ziel kommen? Das können Teilnehmer eines Vortrags am Montag, 3. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr im VHS-Haus Sauerlach mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Markus Büchler diskutieren. Er kommt aus Oberschleißheim und ist Sprecher für Mobilität und Kreisrat im Landkreis München. Eine Teilnahme kostet sieben Euro.