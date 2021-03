Gemeinde will Altes Rathaus nach Brand barrierefrei erschließen

Von Julius Baumeister, Sauerlach

Die neuen Räumlichkeiten im ersten Stock des sanierungsbedürftigen Alten Rathauses in Sauerlach sollen zukünftig nicht nur mehr Mitarbeitern der Gemeinde Platz bieten, sondern auch barrierefrei zugänglich sein. Die Musikschule, die das Gebäude bisher ebenfalls nutzt, muss ausziehen. Sie soll laut Beschluss des Gemeinderats gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe Räume in einem bisher für die Kinderbetreuung genutzten mobilen Container erhalten, der in der Nähe der Schule aufgestellt wird.

Nachdem ein Großteil des 1857 erbauten Gebäudes im Januar durch einen Brand zerstört worden war, sollen durch die Sanierung zusätzliche Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Kämmerei sowie des Bauamts geschaffen werden. "So viele wie nur irgendwie möglich", sagte Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung kürzlich im Gemeinderat. Der Brand des Alten Rathauses sei eine Katastrophe gewesen, nun liege es in den Händen des Gemeinderats, daraus etwas Positives für die Zukunft zu gestalten.

Während das Dachgeschoss des Alten Rathauses wohl weiterhin nur durch Treppen zu erreichen sein wird, soll sich dies für den ersten Stock ändern. Durch eine Aufstockung des Foyers, welches das mit einem Aufzug ausgestattete neue Rathaus mit dem Alten verbindet, könnte zukünftig auch eine Verbindung der beiden ersten Etagen möglich sein. "Rollstuhlfahrer könnten somit problemlos vom ersten Stock des neuen in den ersten Stock des Alten Rathauses fahren", sagte Bogner. Doch dafür wäre zusätzliches Geld nötig, das bislang wohl nicht jedes Ratsmitglied bewilligen würde. So fürchtet Roman Richter (CSU), dass die Verbindung der Gebäude neue Kosten im Bereich des Brandschutzes verursachen könnte. Auch sein Parteikollege Michael Hohenleitner warnte vor zusätzlichen Kosten für die ohnehin schon finanziell stark belastete Gemeinde. "Langsam sollte deutlich werden, über welche Summen wir bei dem Projekt sprechen und wie hoch die Mehrbelastung durch die Verbindung sein könnte", sagte er.

Laut Bogner beliefen sich diese in einer ersten groben Kalkulation auf etwa 350 000 Euro. Das sei abschließend auch deshalb nicht genau fixiert, weil die zuständigen Architekten zunächst noch weitere Optionen durchrechnen würden, sagte die Bürgermeisterin. Denn einige Gemeinderatsmitglieder plädierten für den Bau eines zweiten Aufzugs im Altbau als Alternative zur Aufstockung des Foyers. Ob diese Lösung billiger wäre, soll das Architektenbüro untersuchen.