Einen Totalschaden an seinem Maserati hat am Sonntagmorgen ein 49-Jähriger aus dem Landkreis München auf der A 8 bei Sauerlach verursacht. Der Fahrer war gegen 7 Uhr in Richtung Salzburg unterwegs und verlor auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Maserati schleuderte über alle drei Fahrbahnen nach rechts und über den Grünstreifen, dort prallte er gegen einen Baum. Äußerlich unversehrt konnte der Fahrer sein Auto verlassen, wurde aber zu Untersuchungen in ein Klinikum gebracht. Ihn erwarten ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, sein Auto ist ein Totalschaden von etwa 40 000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal und die Autobahnmeisterei Holzkirchen im Einsatz.