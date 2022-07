Energieengpässe, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Corona - noch immer dominieren diese drei großen Themen den Alltag. Doch wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch, 20. Juli, nach Sauerlach kommt, werden sicher auch andere Themen wie die Windkraft im Hofoldinger Forst, das Neun-Euro-Ticket und der Fachkräftemangel eine Rolle spielen. Söder wird dann von 20.15 Uhr an Gast bei der Sendung "Jetzt red i" des Bayerischen Rundfunks in der Mehrzweckhalle am Otterloher Feld sein, moderiert von Tilmann Schöberl und Franziska Eder. Kostenlose Karten können per E-Mail an jetztredi@br.de oder unter Telefon 089/590 02 52 99 reserviert werden.